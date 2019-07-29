Василевский похвалил агента за новый контракт с «Тампой» Хоккеист отдыхал, агент трудился.

Голкипер Андрей Василевский, подписавший новый контракт с «Тампой-Бэй» до 2028 года, отметил профессионализм своего агента Дэна Мильштейна.

– Я особо не погружался в ход переговоров, а проводил свое лето. Но мой агент Дэн Мильштейн всегда держал меня в курсе, считаю, что он хорошо поработал. Я и моя семья очень довольны этим договором, – сказал Василевский в интервью с ТАСС.

За следующие восемь лет хоккеист заработает 76 миллионов долларов. За предыдущие четыре сезона в НХЛ на его счет «упало» 12,7 млн.