Василевский похвалил агента за новый контракт с «Тампой»

Голкипер Андрей Василевский, подписавший новый контракт с «Тампой-Бэй» до 2028 года, отметил профессионализм своего агента Дэна Мильштейна.
– Я особо не погружался в ход переговоров, а проводил свое лето. Но мой агент Дэн Мильштейн всегда держал меня в курсе, считаю, что он хорошо поработал. Я и моя семья очень довольны этим договором, – сказал Василевский в интервью с ТАСС.
За следующие восемь лет хоккеист заработает 76 миллионов долларов. За предыдущие четыре сезона в НХЛ на его счет «упало» 12,7 млн.
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