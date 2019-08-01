Александр Овечкин: Посмотрим, буду ли продолжать карьеру после 2021 года Контракт капитана «Вашингтона» рассчитан еще на два года.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году, когда завершится срок действия его нынешнего контракта со «столичными».

«Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, все зависит от здоровья, – приводит ТАСС слова 33-летнего российского нападающего. – Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми».

Напомним, Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. За 14 сезонов в НХЛ он провел 1084 матча в регулярном чемпионате и набрал 1211 (658+553) очков.

Он занимает 13-е место в списке лучших снайперов и 45-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.