«Адмирал» отправился на сбор в Мытищи - Советский спорт
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01 августа 2019 16:33ХоккейЛипкин Антон

«Адмирал» отправился на сбор в Мытищи

«Моряки» проведут два контрольных матча с ЦСКА.

«Адмирал» отправился в подмосковные Мытищи, где у команды запланирован второй сбор в рамках подготовки к новому сезону.

Главный тренер команды Сергей Светлов взял на сбор следующих игроков:

голкиперы: Иван Веремчук, Антон Красоткин, Юхо Олкинуора;

защитники: Адам Альмквист, Никита Бобряшов, Кирилл Дьяков, Руслан Ибатуллин, Станислав Калашников, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Степан Островский, Александр Угольников;

форварды: Мартин Бакош, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Глеб Зайцев, Константин Глазачев, Александр Дельнов, Кирилл Кожевников, Александр Коннов, Иван Лапшин, Иван Лисин, Олег Ломако, Александр Мерескин, Юрий Петров, Дмитрий Сидляров, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Маркус Юнг.

Защитник Иван Мищенко присоединится к команде в Москве после возвращения из олимпийской сборной России, в составе которой выступит на турнире Sochi Hockey Open.

Защитники Александр Родионов и Тимур Ахияров в составе ангарского «Ермака» сыграют на турнире в Пекине.

А находившиеся на просмотре голкипер Михаил Боярчук, нападающие Алексей Ткачук и Михаил Климчук продолжат карьеру в других клубах.

Отметим, что в рамках сбора «Адмирал» проведет 6 и 7 августа два контрольных матча с ЦСКА. Обе игры пройдут на «ЦСКА Арене» в Москве.

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