«Сент-Луис» объявил о подписании контракта с Александровым - Советский спорт
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02 августа 2019 09:39ХоккейЛипкин Антон

«Сент-Луис» объявил о подписании контракта с Александровым

Чемпионы НХЛ выбрали форварда во втором раунде прошедшего драфта.

Форвард Никита Александров подписал контракт новичка с «Сент-Луисом», сообщает официальный сайт «блюзменов». Двустороннее соглашение рассчитано на три года.

Российский хоккеист, родившийся в Германии, предыдущие два сезона провел в QMJHL (Главная юниорская лига Квебека) за «Шарлоттаун Айлендерс». В 130 матчах на его счету 92 (40+52) очка при показателе полезности «+26» и 58 минутах штрафа.

Напомним, «Сент-Луис» выбрал Александрова во втором раунде драфта 2019 года под общим 62-м номером.

Отметим, что отец игрока – Игорь Александров – известный в прошлом нападающий «Химика».

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