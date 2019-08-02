«Сент-Луис» объявил о подписании контракта с Александровым

Форвард Никита Александров подписал контракт новичка с «Сент-Луисом», сообщает официальный сайт «блюзменов». Двустороннее соглашение рассчитано на три года.
Российский хоккеист, родившийся в Германии, предыдущие два сезона провел в QMJHL (Главная юниорская лига Квебека) за «Шарлоттаун Айлендерс». В 130 матчах на его счету 92 (40+52) очка при показателе полезности «+26» и 58 минутах штрафа.
Напомним, «Сент-Луис» выбрал Александрова во втором раунде драфта 2019 года под общим 62-м номером.
Отметим, что отец игрока – Игорь Александров – известный в прошлом нападающий «Химика».
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