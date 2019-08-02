Новичок «Куньлунь Ред Стар»: Если понадобится, полезу в драку без колебаний

Новичок «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант рассказал о задачах, которые ставит перед собой в клубе КХЛ.
«Я приехал сюда, чтобы играть в физический хоккей и защищать своих партнеров, – сказал 31-летний канадский форвард в интервью официальному сайту лиги. – И готов к этому на все 100.
Если ради этого придется сойтись врукопашную – пожалуйста, это часть моей работы. Это не значит, что я собираюсь бросаться на каждого без разбора. Но если понадобится, полезу в драку без колебаний».
Отметим, что с 2008 года Хант выступал в ECHL. Он играл за «Стоктон Тандер», «Аляску Эйсес», а предыдущие два сезона провел в «Джексонвилл Айсмен».
Ханту принадлежит рекорд в истории лиги по штрафным минутам: в 702 матчах он набрал 2666 минут штрафа. Также на его счету 244 (102+142) очка при показателе полезности «–106».
Отметим, что у Ханта есть китайские корни. Таким образом, он сможет выступать за национальную команду на Олимпийских играх в Пекине.
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