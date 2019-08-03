Согласована дата приезда Кубка Стэнли в Новосибирск - Советский спорт
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03 августа 2019 15:38Хоккей

Согласована дата приезда Кубка Стэнли в Новосибирск

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа.

«Трофей, завоеванный нашим воспитанником Владимиром Тарасенко, будет выставлен в ЛДС «Сибирь» 19 августа.

Сообщение о времени и организации экспонирования кубка, будет размещена на наших официальных ресурсах до 10 августа», - говорится в сообщении пресс-службы «Сибири».

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша плей-офф «Сент-Луис» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Бостон» со счетом 4-3.

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