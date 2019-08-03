«Авангард» проиграл «Локомотиву» в первой игре межсезонья

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Тай Рэтти (6-я минута), Максим Афанасьев (30) и Егор Аверин (36). У омского клуба точным броском отличился Сергей Широков (51).
В следующем матче на турнире «Локомотив» 5 августа сыграет против олимпийской сборной России, с которой «Авангард» сыграет днем ранее.
Sochi Hockey Open
«Локомотив» (Ярославль) – «Авангард» – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: 1:0 - Рэтти (Ландер, Кронвалль, 05:02, бол.), 2:0 - Афанасьев (Осипов, Апальков, 29:45), 3:0 - Аверин (Ландер, 35:16), 3:1 - Широков (Щербак, Чудинов, 50:55, бол.)
Вратари: Коновалов – Бобков.
Броски: 24-55; в створ: 15-30.
Штраф: 10-6.
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