«Сочи» в серии буллитов обыграл рижское «Динамо»

«Сочи» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в первом матче товарищеского турнира Sochi Hockey Open.
Счет открыли динамовцы – на 24-й минуте отличился 20-летний Эмилс Гегерис. На 42-й минуте Дмитрий Лугин сравнял счет, а в серии буллитов его бросок оказался победным.
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