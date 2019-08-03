«Сочи» в серии буллитов обыграл рижское «Динамо»

Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.

Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – Проворов Лучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева? «Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.

Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50 Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.

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Каким будет «Спартак», если пристроить туда всех легендарных сынков «Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом Джорданом Ларссоном – сыном известного в прошлом нападающего сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона. Ранее красно-белые претендовали на сына бывшего полузащитника сборной Румынии Георге Хаджи Яниса. Следуя логике руководства красно-белых, мы составили команду мечты, которая наверняка решила бы все проблемы красно-белых.

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