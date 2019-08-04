Овечкин встретился с юными фанатами в аэропорту Пекина - Советский спорт
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04 августа 2019 08:31Хоккей

Овечкин встретился с юными фанатами в аэропорту Пекина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прибыл в Китай в качестве международного посла НХЛ.

Юные поклонники Овечкина не разочаровали российского форварда «Кэпиталз», когда он прилетел в Китай этим утром, тепло встретив его в аэропорту Пекина.

Добавим, что течение этой поездки Овечкин проведет несколько мастер-классов и деловых встреч, а также пообщается с прессой.

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