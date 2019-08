Овечкин встретился с юными фанатами в аэропорту Пекина

Юные поклонники Овечкина не разочаровали российского форварда «Кэпиталз», когда он прилетел в Китай этим утром, тепло встретив его в аэропорту Пекина.

Добавим, что течение этой поездки Овечкин проведет несколько мастер-классов и деловых встреч, а также пообщается с прессой.

Ovi fans in Beijing did not disappoint this morning as he arrived in China 🤩#Gr8inChina pic.twitter.com/9EqOB9iT7o