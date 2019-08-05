Евгений Кулик: Гудачек тащил «Спартак» всю игру «Спартак» победил «Градец-Кралове» на предсезонном турнире в Чехии.

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Защитник «Спартака» Евгений Кулик оценил игру команды в матче предсезонного турнира Mountfield Cup с «Градец Кралове» (2:1).

– Где вы нашли силы на 46-й минуте, чтобы так активно подключиться к атаке?

– Проигрывали 0:1, надо было спасать матч, – приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт клуба. – Увидел, что можно поддержать атаку, Денис Кокарев нашел меня хорошим пасом. Я, не раздумывая, бросил и попал. Вот и все.

– Нечасто увидишь, как команда, уступающая в серии бросков 1:3, вытаскивает матч.

– Спасибо Юлиусу (Гудачеку), тащил нас всю игру. Он и на буллитах хорошо сыграл, да и все ребята постарались.

Напомним, Кулик сравнял счет в третьем периоде, а в серии послематчевых буллитов победный гол забил форвард Каспарс Даугавиньш.

Второй матч на турнире в Чехии «Спартак» проведет в понедельник – в Пардубице с местным «Динамо».