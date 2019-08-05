Рекордсмен КХЛ Даллмэн объявил о завершении карьеры Он сыграл во всех розыгрышах КХЛ.

Экс-защитник «Барыса» и СКА Кевин Даллмэн объявил о завершении карьеры. Об этом 38-летний хоккеист сообщил в своем инстаграме.

«Объявляю о завершении карьеры. Хочу поблагодарить многих людей. Жену Стэйси и детей, которые всегда были рядом со мной. Родителей за терпение. Друзей и болельщиков за то, что вы есть. «Барыс», навсегда», – написал хоккеист.

Даллмэн – автор двух рекордов КХЛ. Он самый результативный защитник лиги по итогам одного сезона (28+30 очков по системе «гол+пас»), а также самый опытный иностранец в КХЛ (620 игр).