Рекордсмен КХЛ Даллмэн объявил о завершении карьеры

Экс-защитник «Барыса» и СКА Кевин Даллмэн объявил о завершении карьеры. Об этом 38-летний хоккеист сообщил в своем инстаграме.
«Объявляю о завершении карьеры. Хочу поблагодарить многих людей. Жену Стэйси и детей, которые всегда были рядом со мной. Родителей за терпение. Друзей и болельщиков за то, что вы есть. «Барыс», навсегда», – написал хоккеист.
Даллмэн – автор двух рекордов КХЛ. Он самый результативный защитник лиги по итогам одного сезона (28+30 очков по системе «гол+пас»), а также самый опытный иностранец в КХЛ (620 игр).
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