«Красная машина» делится опытом с детьми

Талантливые в самых разных областях дети учатся в образовательном центре «Сириус», а те, чьи таланты связаны со спортом, давно и прочно завладели местными спортивными объектами!
Но самыми запоминающимися становятся те занятия, те тренировки, где мастера передают свой опыт подрастающему поколению. Именно такой мастер-класс прошел в образовательном центре «Сириус». Его проводил Национальный проект поддержки хоккея (НППХ) под хорошо известным брендом «Красная машина».
Вместе с воспитанниками местных хоккейных школ на лёд вышли президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, главный консультант штаба национальной сборной Владимир Юрзинов, главный тренер национальной сборной Алексей Кудашов, тренер национальной сборной Анвар Гатиятулин, тренер НППХ «Красная машина» Даниэл Бохнер и главный тренер U16 Владимир Филатов.
Специалисты с удовольствием делились опытом с юными хоккеистами, а по окончании мастер-класс все желающие получили автографы звезд.
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