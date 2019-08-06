Россия обыграла Швецию на турнире в Словакии

Юниорская сборная России U18 одержала вторую победу на Кубке Глинки/Гретцки-2019. Подопечные Сергея Голубовича обыграли Швецию – 3:0.
Все шайбы были заброшены в третьем периоде. Отличились Василий Пономарев (52:27), Богдан Тринеев (55:08) и Павел Тютнев (58:59).
В первом матче россияне обыграли сборную США (6:2), а 7 августа они встретятся со Словакией.
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