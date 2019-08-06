ЦСКА победил «Адмирал» в первом контрольном матче

ЦСКА в Москве обыграл «Адмирал» – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
Шайбы в составе победителей забросили Линден Вей (0:30), Иржи Секач (47:34) и Андрей Светлаков (55:43). У проигравших отличился Тимур Ахияров (39:59).
Это был первый товарищеский матч действующих обладателей Кубка Гагарина. 7 августа ЦСКА снова сыграет с «Адмиралом».
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