ЦСКА победил «Адмирал» в первом контрольном матче - Советский спорт
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06 августа 2019 19:43ХоккейКоноплев Александр

ЦСКА победил «Адмирал» в первом контрольном матче

Ворота красно-белых защищал Александр Самойлов.

ЦСКА в Москве обыграл «Адмирал» – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Шайбы в составе победителей забросили Линден Вей (0:30), Иржи Секач (47:34) и Андрей Светлаков (55:43). У проигравших отличился Тимур Ахияров (39:59).

Это был первый товарищеский матч действующих обладателей Кубка Гагарина. 7 августа ЦСКА снова сыграет с «Адмиралом».

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