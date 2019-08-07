Олег Браташ: В понедельник самое молодое звено не играло и в матче с «Сочи» принесло нам одно очко

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвел итоги матча с «Сочи» (1:2 OT) на турнире Sochi Hockey Open в Сочи.
«Очень тяжело было ребятам играть третий день подряд, – приводит слова Браташа официальный сайт ФХР. – Но они молодцы. Все старались, отдавали силы, хотя их было не так много.
Логично, что свежее всех выглядело наше самое молодое звено. В понедельник эти ребята не играли, а во вторник принесли нам одно очко».
Напомним, единственный гол в составе сборной России забил Кирилл Марченко, сравнявший счет на 46-й минуте.
В своем заключительном матче на турнире 8 августа олимпийская сборная России сыграет с рижским «Динамо».
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