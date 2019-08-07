Василий Пономарев: Знали, что в матче со Швецией надо было ждать – и результат придет - Советский спорт
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07 августа 2019 14:19ХоккейЛипкин Антон

Василий Пономарев: Знали, что в матче со Швецией надо было ждать – и результат придет

Россия одержала вторую победу на Кубке Глинки / Гретцки.

Форвард юниорской сборной России Василий Пономарев прокомментировал победу над Швецией (3:0) в матче второго тура группового этапа Кубка Глинки / Гретцки в Пьештянах (Словакия).

«Согласен, что матч получился трудным, – приводит слова 17-летнего Пономарева официальный сайт ФХР. – Но если честно, простых-то и не бывает тут.

Мы хоть и сильно перебросали соперника в первом периоде, но поразить ворота не удалось. Знали, что нужно играть дисциплинированно, ждать – и результат придет. Судьба дала шанс, мы им воспользовались, реализовали момент».

Напомним, Пономарев забросил первую шайбу российской команды на 53-й минуте, реализовав большинство.

Ранее в первом матче Россия одержала волевую победу над США (5:2). В пятницу в заключительно матче группового этапа Россия сыграет со Словакией. Начало матча – 20:00 (мск).

Отметим, что Россия два раза побеждала на этом турнире, причем в последний – в 1995 году.

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