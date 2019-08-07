Игорь Никитин: У Секача было больше эмоций, чем у всех остальных ЦСКА сыграл с «Адмиралом» в контрольном матче в Москве.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после контрольного матча с «Адмиралом» (3:1) оценил игру новичка команды – форварда Иржи Секача.

«Наверное, у него было чуть больше эмоций, чем у всех остальных, – приводит слова Никитина официальный сайт клуба. – С другой стороны, Иржи – достаточно известный игрок, его уровень мастерства давно всем известен. Как мы дальше будем его использовать – время покажет. Естественно, у нас есть какие-то мысли».

Напомним, Секач забросил вторую шайбу в ворота «Адмирала», ставшую в итоге победной. Также у ЦСКА отличились форварды Линден Вей и Андрей Светлаков.

Единственный гол «Адмирала» на счету защитника Кирилла Дьякова.