Иржи Секач: Победная шайба поможет влиться в коллектив - Советский спорт
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07 августа 2019 15:06ХоккейЛипкин Антон

Иржи Секач: Победная шайба поможет влиться в коллектив

ЦСКА обыграл «Адмирал» в контрольном матче в Москве.

Форвард ЦСКА Иржи Секач подвел итоги контрольного матча с «Адмиралом» (3:1) на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Я в ЦСКА всего три недели, для меня пока все новое, – сказал 27-летний чешский нападающий в интервью клубной пресс-службе. – С одноклубниками, конечно, уже познакомился, но нужно еще привыкать к партнерам по звену. В сезоне все станет лучше.

Победная шайба поможет влиться в коллектив. Счастлив, что смог забить, напряжение немного уменьшилось».

Напомним, предстоящий сезон станет для Секача седьмым в КХЛ. Ранее он выступал за «Лев» из Попрада (2011-2012), «Лев» из Праги (2012-2014) и «Ак Барс» (2016-2019).

В матче с «Адмиралом» Секач забросил вторую шайбу команды, ставшую победной.

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