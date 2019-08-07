Иржи Секач: Победная шайба поможет влиться в коллектив

Форвард ЦСКА Иржи Секач подвел итоги контрольного матча с «Адмиралом» (3:1) на «ЦСКА Арене» в Москве.
«Я в ЦСКА всего три недели, для меня пока все новое, – сказал 27-летний чешский нападающий в интервью клубной пресс-службе. – С одноклубниками, конечно, уже познакомился, но нужно еще привыкать к партнерам по звену. В сезоне все станет лучше.
Победная шайба поможет влиться в коллектив. Счастлив, что смог забить, напряжение немного уменьшилось».
Напомним, предстоящий сезон станет для Секача седьмым в КХЛ. Ранее он выступал за «Лев» из Попрада (2011-2012), «Лев» из Праги (2012-2014) и «Ак Барс» (2016-2019).
В матче с «Адмиралом» Секач забросил вторую шайбу команды, ставшую победной.
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