Богдан Киселевич: Будто никуда не уходил из ЦСКА

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич после контрольного матча с «Адмиралом» (3:1) рассказал об эмоциях от возвращения в состав красно-синих.
«Соскучился ли я по ЦСКА? Да, есть такое, – сказал 29-летний игрок обороны в интервью клубной пресс-службе. – Очень все здорово. Я соскучился по играм и, наконец, сыграл свой первый матч.
Такое ощущение, как будто я никуда и не уходил. Все только лучше стало, мы переехали на новую арену».
Напомним, Киселевич выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 годы, а прошлый сезон провел в НХЛ, где сначала играл за «Флориду», после чего был обменян в «Виннипег».
В среду ЦСКА и «Адмирал» проведут еще один матч на «ЦСКА Арене».
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