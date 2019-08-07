«Спартак» под руководством Знарка выиграл предсезонный турнир

Хоккеисты московского «Спартака» нанесли поражение братиславскому «Словану» в последнем матче предсезонного турнира в Чехии.
Встреча завершилась со счетом 5:3 (2:2, 0:1, 3:0) в пользу красно-белых.
В составе победителей по шайбе забросили Максим Цыплаков (6), Анатолий Никонцев (20), Каспарс Даугавиньш (48), Захар Шабловский (51) и Мартиньш Карсумс (60).
Таким образом, «Спартак» выиграл первый трофей под руководством нового наставника, который ранее тренировал сборную России и питерский СКА.
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