СКА забросил четыре безответных шайбы «Локомотиву» - Советский спорт
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07 августа 2019 18:35ХоккейКоноплев Александр

СКА забросил четыре безответных шайбы «Локомотиву»

Матч прошел в Сочи.

В матче товарищеского турнира Sochi Hockey Open СКА обыграл «Локомотив» – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).

Самым результативным игроком встречи стал Роман Рукавишников, на счету которого две передачи.

Заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов, Владимир Ткачев, Александр Барабанов и Максим Карпов.

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