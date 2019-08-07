СКА забросил четыре безответных шайбы «Локомотиву»

В матче товарищеского турнира Sochi Hockey Open СКА обыграл «Локомотив» – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).
Самым результативным игроком встречи стал Роман Рукавишников, на счету которого две передачи.
Заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов, Владимир Ткачев, Александр Барабанов и Максим Карпов.
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