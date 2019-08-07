Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» - Советский спорт
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07 августа 2019 21:28ХоккейКоноплев Александр

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо»

Стартовал еще один предсезонный турнир.

«Торпедо» в матче первого тура Кубка губернатора Нижегородской области уступило московскому «Динамо» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).

В другой встрече турнира минское «Динамо» обыграло ташкентский «Хумо» – 6:3.

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