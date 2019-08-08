«Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» в матче предсезонного турнира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 августа 2019 14:36Хоккей

«Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» в матче предсезонного турнира

Хоккеисты «Ак Барса» одержали победу над «Салаватом Юлаевым» в матче Кубка президента Республики Казахстан со счетом 2:1.

У казанской команды заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (1-я минута) и Джастин Азеведу (5). В составе уфимского клуба точным броском отличился Никита Сошников (45).

Добавим, что в следующем матче турнира «Ак Барс» 9 августа сыграет против «Нефтехимика», с которым «Салават Юлаев» сыграет 10-го числа.

Кубок президента Республики Казахстан

«Ак Барс» − «Салават Юлаев» − 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: 1:0 - Ткачев (00:45), 2:0 - Азеведо (Фрэттин, Викстранд, 4:17, бол.), 2:1 - Сошников (Гареев, 44:17).

Вратари: Билялов – Метсола.
Броски: 47-48; Броски в створ: 34-27.
Штраф: 14-33.

08/08 10:00Футбол
Александр Панов: Понсе нужен гол в ворота «Туна». С передачи ШюррлеБывший форвард «Зенита» и швейцарской «Лозанны», а теперь болельщик «Спартака» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Туна» и мнением о перестройке в клубе.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
06/08 22:15Футбол
Промес против ПАОКа не вышел, «Аякс» – не проигралПолуфиналист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов не стал повторять ошибок «Спартака» и сыграл в Салониках вничью в первом матче третьего квалификационного раунда главного еврокубка.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
06/08 20:30Футбол
Александр Мейтин: Не хотите, чтобы вас разували – не ходите на стадионДиректор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками рассказал о взаимодействии лиги и МВД, перспективах замены полицейских на ЧОП и досмотре в Казани.
06/08 20:00Футбол
Александр Егоров: Безбородов готов отсудить и третье дерби. Это ж кайфРуководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные решения арбитров в матчах четвертого тура премьер-лиги.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
06/08 22:00Хоккей
«Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезоньяЧемпионы России снова вышли на лед и победили в первом матче межсезонья.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
08/08 07:30Футбол
Новый «Спартак», открой личико. Москвичей не узнатьВ этом году красно-белые пережили настоящую кадровую революцию, а новой команды пока не видно.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
06/08 12:30Хоккей
СКА проиграл два матча в Сочи. Команде пока тяжело без Гусева и ДацюкаПитерские армейцы не похожи сами на себя.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
07/08 13:00Хоккей
«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
06/08 19:00Хоккей
Россия уничтожила США на Кубке Глинки. Теперь досталось шведамЮниорская сборная круто стартовала на самом престижном турнире.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
06/08 18:00Футбол
Шюррле – жадный, Малком – техничный. Разбор игры новичков «Спартака» и «Зенита»В минувшие выходные в РПЛ дебютировали два звездных новичка из Европы. У Шюррле было больше времени проявить себя, но намного сложнее задача.
07/08 22:00Футбол
По закону «дракона»… «Краснодар» проиграл концовку«Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов с обиднейшего домашнего поражения от «Порту».
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
Новости
14:49 Футбол «Тоттенхэм» согласовал контракт с Дибалой и все еще рассчитывает на переход форварда
14:36 Хоккей «Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» в матче предсезонного турнира
14:30 Футбол Балотелли будет зарабатывать во «Фламенго» от четырех до пяти миллионов евро
14:19 Футбол «Эвертон» рассчитывает подписать Рохо из «Манчестер Юнайтед»
14:15 Футбол «Спартак» попросил болельщиков воздержаться от пиротехники на матче с «Туном»
14:08 Баскетбол Сергей Базаревич: Швед присоединится к сборной после турнира в Италии
14:04 Футбол Илья Геркус – о Чалове в «Кристал Пэлас»: Я против переездов в серость за «прогрессом»
14:03 Футбол «Реал» готов предложить Неймару пятилетний контракт и 25 миллионов евро за сезон
13:53 Футбол Марек Сухи: «Спартак» должен проходить «Тун»
13:40 Футбол Лукаку прибыл в Милан для оформления перехода в «Интер»
13:27 Футбол Йон Фьолусон: Теперь ответный матч с «Порту» становится более сложным
13:21 Футбол Давид Луиз проходит медобследование перед переходом в «Арсенал»
13:12 Футбол Дуглас Сантос: Матчи в бундеслиге гораздо интенсивнее, чем в РПЛ, а так большой разницы нет
13:06 Футбол Сергей Семак: Немногие в РПЛ способны на такую игру в обороне, как «Динамо»
13:00 Футбол «Динамо» интересуется Игнатьевым, форвард намерен покинуть «Краснодар»
12:51 Футбол Дуглас Сантос: Нет ничего хуже, чем забить в свои ворота
12:45 Футбол Сергей Семак: Англия? Дзюба тренируется, он здесь
12:35 Футбол «Славия» отказалась продавать «Спартаку» Крала и Соучека
12:25 Футбол Равиль Сабитов: У Кононова в «Спартаке» большой карт-бланш
12:18 Футбол «Тоттенхэм» договорился с «Фулхэмом» о переходе Сессеньона за 25 миллионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика