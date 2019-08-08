«Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» в матче предсезонного турнира

Александр Панов: Понсе нужен гол в ворота «Туна». С передачи Шюррле Бывший форвард «Зенита» и швейцарской «Лозанны», а теперь болельщик «Спартака» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Туна» и мнением о перестройке в клубе.

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