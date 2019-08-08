«Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» в матче предсезонного турнира

У казанской команды заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (1-я минута) и Джастин Азеведу (5). В составе уфимского клуба точным броском отличился Никита Сошников (45).
Добавим, что в следующем матче турнира «Ак Барс» 9 августа сыграет против «Нефтехимика», с которым «Салават Юлаев» сыграет 10-го числа.
Кубок президента Республики Казахстан
«Ак Барс» − «Салават Юлаев» − 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: 1:0 - Ткачев (00:45), 2:0 - Азеведо (Фрэттин, Викстранд, 4:17, бол.), 2:1 - Сошников (Гареев, 44:17).
Вратари: Билялов – Метсола.
Броски: 47-48; Броски в створ: 34-27.
Штраф: 14-33.
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