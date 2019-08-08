«Барыс» одержал вторую победу на Кубке президента Казахстана - Советский спорт
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08 августа 2019 19:50Хоккей

«Барыс» одержал вторую победу на Кубке президента Казахстана

«Барыс» выиграл у «Нефтехимика» в матче предсезонного турнира на Кубок президента Казахстана со счетом 5:3.

В составе казахской команды дубль сделал Дастин Бойд (39-я и 48-я минуты), еще по одной шайбе на свой счет записали Никита Михайлис (14), Ярослав Евдокимов (36) и Никита Клещенко (60). У нижнекамского клуба точными бросками отличились Зак Митчелл (1), Павел Порядин (10) и Александр Авцин (25).

Напомним, что в первом матче «Барыс» разгромил «Ак Барс» со счетом 6:1.

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