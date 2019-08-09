Максим Сушинский: На позицию легионера ищем центрального нападающего

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, на какую позицию клуб планирует подписать пятого легионера.
«Думаю, что до начала сезона у нас будет закрыта позиция легионера, – приводит ТАСС слова Сушинского. – Планировать подписать защитника – глупость, у нас уже два есть. Мы ищем центрального нападающего».
Напомним, на данный момент в составе «Авангарда» четыре иностранца: защитники Коди Фрэнсон (Канада) и Вилле Покка (Финляндия), а также форварды Свен Андригетто (Швейцария) и Тэйлор Бек (Канада).
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