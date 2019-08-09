Максим Сушинский: На позицию легионера ищем центрального нападающего «Авангард» рассчитывает подписать пятого иностранца до начала сезона.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, на какую позицию клуб планирует подписать пятого легионера.

«Думаю, что до начала сезона у нас будет закрыта позиция легионера, – приводит ТАСС слова Сушинского. – Планировать подписать защитника – глупость, у нас уже два есть. Мы ищем центрального нападающего».

Напомним, на данный момент в составе «Авангарда» четыре иностранца: защитники Коди Фрэнсон (Канада) и Вилле Покка (Финляндия), а также форварды Свен Андригетто (Швейцария) и Тэйлор Бек (Канада).

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Авангард» в Москве.