Боб Хартли: В первой же игре Войнов показал, что он защитник мирового класса

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после победы над СКА (4:1) на турнире Sochi Hockey Open высказался об игре защитника Вячеслава Войнова.
«Впечатлен игрой Войнова и тем, как он прибавляет по ходу тренировочного лагеря, – приводит «Р-Спорт» слова Хартли. – Слава пропустил целый сезон, мало тренировался с нами из-за повреждения, но выглядел очень уверенно. В первой же игре Войнов показал, что он защитник мирового класса».
Напомним, «Авангард» одержал первую победу в межсезонье. Войнов, пропустивший прошлый сезон, сыграл впервые с апреля 2018 года.
Теперь 15 августа на «Арене Балашиха» «Авангард» проведет контрольный матч с московским «Динамо».
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