Новая арена «Авангарда» будет сдана в 2022 году - Советский спорт
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09 августа 2019 15:46ХоккейЛипкин Антон

Новая арена «Авангарда» будет сдана в 2022 году

В Омске будет построена новая арена на месте старой.

Новая арена «Авангарда» в Омске будет сдана в 2022 года, сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Вадим Марыгин.

«Во втором квартале 2020 года по плану приступаем к строительству (новой) арены. Срок сдачи по плану – 2022 год», – приводит ТАСС слова Марыгина.

В июле в интернете появились фотографии проекта новой арены, которая в 2023 году должна принять матчи молодежного чемпионата мира.

Напомним, перед началом прошлого сезона построенная в 2007 году «Арена Омск» была признана аварийной. Из-за подмыва фундамента произошел сдвиг опор, и арена дала трещину. В результате «Авангард» был вынужден переехать в Балашиху, где провел весь сезон и продолжит играть в новом чемпионате КХЛ.

Финансирование строительства обеспечат компания «Газпром» и федеральные власти, которые выделят по пять миллиардов рублей.

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