«Торпедо» обыграло минское «Динамо» на домашнем турнире

В матче Кубка губернатора Нижегородской области «Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» – 6:2 (2:0, 0:1, 4:1).
По три (2+1) очка в этой встрече набрали Антон Шенфельд и Джордан Шредер.
Ранее нижегородцы уступили московскому «Динамо» (2:3) и ташкентскому «Хумо» (0:3).
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