«Торпедо» обыграло минское «Динамо» на домашнем турнире - Советский спорт
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10 августа 2019 20:08ХоккейКоноплев Александр

«Торпедо» обыграло минское «Динамо» на домашнем турнире

Автозаводцы наконец-то порадовали болельщиков.

В матче Кубка губернатора Нижегородской области «Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» – 6:2 (2:0, 0:1, 4:1).

По три (2+1) очка в этой встрече набрали Антон Шенфельд и Джордан Шредер.

Ранее нижегородцы уступили московскому «Динамо» (2:3) и ташкентскому «Хумо» (0:3).

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