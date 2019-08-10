Юниорская сборная России обыграла Канаду в финале Кубка Глинки/Гретцки В субботу, 10 августа, юниорская сборная России U18 обыграла команду Канады U18 в финале Кубка Глинки/Гретцки.

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Встреча прошла на «Айс Борс-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу российской сборной, в составе которой дублем отметился Александр Пашин (4-я и 49-я минуты), еще одну заброшенную шайбу на свой счет записал Василий Пономарев. В составе канадской команды точными бросками отличились Куинтон Байфилд (24) и Жан-Люк Фуди (56).

Таким образом, сборная России третий раз в своей истории стала победителем Кубка Глинки/Гретцки, который называется так с прошлого года, а ранее носил название «Мемориал Ивана Глинки». Ранее российские хоккеисты побеждали на турнире в 1993 и 1995 годах.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России одержала победу над сверстниками из США (6:2), во втором обыграла Швецию (3:0), а в третьем переиграла Словакию (2:1 ОТ) . В полуфинале турнира российская команда переиграла Финляндию со счетом 4:1.

Кубой Глинки/Гретцки-2019

Финал

Канада U18 – Россия U18 – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: 0:1 - Александр Пашин (Василий Пономарев, 03:45) 1:1 - Куинтон Байфилд (Коннор Маккленнон, Хендрикс Лапьер, 23:03, бол.), 1:2 - Василий Пономарев (28:09), 1:3 - Александр Пашин (Павел Тютнев), 2:3 - Жан-Люк Фуди (55:01).

Вратари: Гаранд – Аскаров.

Штраф: 8-10