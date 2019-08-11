«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в матче за Кубок президента Республики Казахстан Хоккеисты «Автомобилиста» в серии буллитов обыграли «Ак Барс» в матче предсезонного турнира на Кубок президента Республики Казахстан со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (32-я минута), Дэн Секстон (48) и Максим Березин (60), У казанской команды отличились Джастин Азеведо (32), Альберт Яруллин (46) и Владимир Ткачев (55).

Победный буллит на свой счет записал Найджел Доус.

Добавим, что ничья в основное время позволила «Барысу» досрочно стать победителем домашнего турнира.