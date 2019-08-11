Овечкины покрестили сына

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин и его Настасья покрестили сына.
Сейчас супружеская пара находится в России – 10 августа Александр посетил матч российской премьер-лиги «Зенит» – «Динамо».
Сергей Овечкин родился 18 августа 2018 года. Он назван в честь погибшего в автокатастрофе старшего брата Александра.
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