Московское «Динамо» выиграло предсезонный турнир в Нижнем Новгороде - Советский спорт
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11 августа 2019 19:17ХоккейКоноплев Александр

Московское «Динамо» выиграло предсезонный турнир в Нижнем Новгороде

«Динамо» снова обыграло «Торпедо».

В финале Кубка губернатора Нижегородской области «Торпедо» уступило московскому «Динамо» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

В составе победителей отличились Иван Муранов (5:38) и Андрей Алексеев (29:53). У проигравших отметился Павел Варфоломеев (56:39).

Эти команды встречались на предварительной стадии турнира. Тогда также победили динамовцы – 3:2.

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