Московское «Динамо» выиграло предсезонный турнир в Нижнем Новгороде

В финале Кубка губернатора Нижегородской области «Торпедо» уступило московскому «Динамо» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
В составе победителей отличились Иван Муранов (5:38) и Андрей Алексеев (29:53). У проигравших отметился Павел Варфоломеев (56:39).
Эти команды встречались на предварительной стадии турнира. Тогда также победили динамовцы – 3:2.
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой. Александр Медведев: Скоро мы увидим Малкома во всей красеПосле выездной победы (2:0) «Зенита» над московским «Динамо» на вопросы корреспондента «Советского спорта» ответил президент петербургского клуба.
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга. Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составеА также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого. Юрий Семин: Рибери? Вы верите в сказки? Я – нетГлавный тренер «Локомотива» пообщался с журналистами после крупной домашней победы (4:0) над «Уралом». Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения. Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир. Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP. Сергей Семак: Мы заслужили победу, хотя игра получилась нервнаяПосле матча «Динамо» - «Зенит», который завершился победой питерской команды 2:0, своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Дмитрий Хохлов и Сергей Семак. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона». Взлеты и трагедии великих генералов обороныТоп-10 российских защитников за все времена. Василий Кикнадзе: Скоро объявим о подписании форвардаПосле матча «Локомотив» – «Урал» (4:0) генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе поделился своими впечатлениями от игры. В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнирСвои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок. Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто. Игорь Лещук: Даже не успел поволноваться23-летний голкипер «Динамо» в матче с «Зенитом» дебютировал в премьер-лиге, выйдя на замену на 14-й мниуте вместо получившего травму Антона Шунина. После окончания встречи, закончившейся победой петербуржцев со счетом 2:0, Лещук пообщался с журналистами. Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.