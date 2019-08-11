Московское «Динамо» выиграло предсезонный турнир в Нижнем Новгороде

«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом Медведевым Даниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.

Александр Медведев: Скоро мы увидим Малкома во всей красе После выездной победы (2:0) «Зенита» над московским «Динамо» на вопросы корреспондента «Советского спорта» ответил президент петербургского клуба.

Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпиона Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.

Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50 Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.

Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева? «Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.

Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составе А также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого.

Юрий Семин: Рибери? Вы верите в сказки? Я – нет Главный тренер «Локомотива» пообщался с журналистами после крупной домашней победы (4:0) над «Уралом».

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых» На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения.

Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 года Команда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир.

Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.