«Амур» пропустил семь шайб от «Маунтфилда» - Советский спорт
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12 августа 2019 21:23ХоккейКоноплев Александр

«Амур» пропустил семь шайб от «Маунтфилда»

Ужасный старт на сборах в Чехии.

В матче товарищеского «Мемориала Збынека Кусы» в Чехии местный «Маунтфилд» разгромил «Амур» – 7:0 (5:0, 2:0, 0:0).

Тренерский штаб хабаровчан дважды менял вратаря.

14 августа «Амур» сыграет с «Пардубице».

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