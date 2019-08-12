«Амур» пропустил семь шайб от «Маунтфилда»

В матче товарищеского «Мемориала Збынека Кусы» в Чехии местный «Маунтфилд» разгромил «Амур» – 7:0 (5:0, 2:0, 0:0).
Тренерский штаб хабаровчан дважды менял вратаря.
14 августа «Амур» сыграет с «Пардубице».
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