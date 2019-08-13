Вице-президент «Вашингтона» выиграл миллион долларов в лотерею - Советский спорт
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13 августа 2019 15:22Хоккей

Вице-президент «Вашингтона» выиграл миллион долларов в лотерею

Россиянин Сергей Кочаров, занимающий пост вице-президента по коммуникациям в «Вашингтон Кэпиталз», выиграл в лотерею один миллион долларов.

- Увидел надпись Powerball и подумал: «Я тоже могу попробовать». Постоянно слышал о джекпоте, но все равно был удивлен. Это просто здорово! – цитирует Кочарова официальный сайт компании-организатора розыгрыша Virginia Lottery.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Вашингтон», находясь в статусе действующего обладателя трофея, вылетел в первом раунде плей-офф. Подопечные Тодда Рирдена в семи матчах уступили «Каролине» со счетом 3-4.

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