Вице-президент «Вашингтона» выиграл миллион долларов в лотерею Россиянин Сергей Кочаров, занимающий пост вице-президента по коммуникациям в «Вашингтон Кэпиталз», выиграл в лотерею один миллион долларов.

Загрузка...

- Увидел надпись Powerball и подумал: «Я тоже могу попробовать». Постоянно слышал о джекпоте, но все равно был удивлен. Это просто здорово! – цитирует Кочарова официальный сайт компании-организатора розыгрыша Virginia Lottery.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Вашингтон», находясь в статусе действующего обладателя трофея, вылетел в первом раунде плей-офф. Подопечные Тодда Рирдена в семи матчах уступили «Каролине» со счетом 3-4.