«Северсталь» победила сборную Кубка губернатора в Челябинске Команда из Череповца выиграла свой заключительный матч на турнире.

«Северсталь» обыграла сборную Кубка губернатора (3:2 OT) на предсезонном турнире в Челябинске.

В основное время у победителей отличились Ансель Галимов и Иван Николишин, в составе команды Кубка губернатора – Демид Мансуров и Дмитрий Алексеев. В овертайме решающую шайбу забросил Никита Хлыстов.

«Северсталь» завершила турнир с двумя очками, сборная Кубка губернатора – с одним. Во вторник победитель Кубка будет определен в матче «Трактор» – «Металлург» (Магнитогорск).

Напомним, сборная Кубка губернатора была составлена из игроков «Трактора», «Магнитки» и «Северстали» после того, как «Куньлунь Ред Стар» не приехал на турнир.

Челябинск

Кубок губернатора Челябинской области

3-й тур

Сборная Кубка губернатора – «Северсталь» (Череповец) – 2:3 OT (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мансуров, 24. Алексеев, 38 – Галимов, 18. Николишин, 30. Хлыстов, 63.