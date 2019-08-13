Хоккеисты «СКА-Невы» записали танцевальное видео под песню Крида

В своем первом видео защитник Дмитрий Семыкин, а также нападающие Артем Жук и Владислав Курбатов отметили это событие танцем под песню «Сердцеедка» Егора Крида.
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