Хоккеисты «СКА-Невы» записали танцевальное видео под песню Крида - Советский спорт
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13 августа 2019 17:30Хоккей

Хоккеисты «СКА-Невы» записали танцевальное видео под песню Крида

Хоккейная команда «СКА-Нева» (фарм-клуб СКА) стала первой в ВХЛ, создавшей аккаунт в социальная сети TikTok.

В своем первом видео защитник Дмитрий Семыкин, а также нападающие Артем Жук и Владислав Курбатов отметили это событие танцем под песню «Сердцеедка» Егора Крида.

Добавим, что Tik Tok - социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.

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