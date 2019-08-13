«Трактор» забросил три безответных шайбы «Металлургу»

В матче Кубка губернатора Челябинской области «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), и стал победителем турнира.
Шайбы забросили Кристиан Томас (39:46), Александр Подкорытов (42:22) и Алексей Кручинин (54:27).
Ранее «Трактор» обыграл «Северсталь» – 2:1.
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