«Витязь» разгромил финский клуб - Советский спорт
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13 августа 2019 20:36ХоккейКоноплев Александр

«Витязь» разгромил финский клуб

Третий клуб Финляндии попал под каток.

В товарищеском матче «Витязь» обыграл финский «Пеликанс» – 8:1 (2:0, 4:1, 2:0).

Это вторая победа подольского клуба на сборе в Финляндии и третья в межсезонье. Ранее «Витязь» обыграл «Юкурит» (4:3) и магнитогорский «Металлург» (4:3). Впереди – матчи с «Сайпой» и СКА.

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