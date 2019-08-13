«Витязь» разгромил финский клуб

В товарищеском матче «Витязь» обыграл финский «Пеликанс» – 8:1 (2:0, 4:1, 2:0).
Это вторая победа подольского клуба на сборе в Финляндии и третья в межсезонье. Ранее «Витязь» обыграл «Юкурит» (4:3) и магнитогорский «Металлург» (4:3). Впереди – матчи с «Сайпой» и СКА.
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