В матче «Мемориала Збынека Кусы» «Адмирал» проиграл «Кошице» – 4:5 (1:2, 0:2, 3:1).
Хет-трик в составе победителей оформил Марцел Гашчак.
«Адмирал» набрал четыре очка и временно возглавляет группу B турнира.
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