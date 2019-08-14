ЦСКА забросил две безответных шайбы «Лозанне» - Советский спорт
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14 августа 2019 22:39ХоккейКоноплев Александр

ЦСКА забросил две безответных шайбы «Лозанне»

Впереди еще две встречи.

В товарищеском матче на сборах в Швейцарии ЦСКА обыграл «Лозанну» – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Шайбы забросили Антон Слепышев (18:00) и Максим Мамин (38:43).

15 августа армейцы сыграют с «Серветтом», а 16 – с «Фрибургом».

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