Овечкины отпраздновали день рождения сына в стиле известного мультфильма (видео) Главный герой мультфильма спасает мир, будучи младенцем.

Загрузка...

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вместе с женой Анастасией устроили вечеринку в честь первого дня рождения своего сына Сергея.

Праздник был проведен в стиле известного мультфильма «Босс-молокосос». Дети были одеты в офисные костюмы.