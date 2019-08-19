Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск

— Три поколения Тарасенко и заслуженный Кубок Стэнли в Новосибирске. Спасибо, что вы с нами, — говорится в сообщении пресс-службы «Сибири», воспитанником которой является форвард.
Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон» (4-3). В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко провел 70 матчей за «Блюз», набрав 49 (33+16) очков. В 26 играх плей-офф на счету форварда 17 (11+6) очков.
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