Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск.

— Три поколения Тарасенко и заслуженный Кубок Стэнли в Новосибирске. Спасибо, что вы с нами, — говорится в сообщении пресс-службы «Сибири», воспитанником которой является форвард.

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон» (4-3). В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко провел 70 матчей за «Блюз», набрав 49 (33+16) очков. В 26 играх плей-офф на счету форварда 17 (11+6) очков.