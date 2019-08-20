«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» на Кубке ЛЖД

Заброшенные шайбы на счету Никиты Лямкина (19:34), Артема Михеева (24:05) и Камиля Фазылзянова (25:05).
Впереди у казанцев матчи с «Автомобилистом» (21 и 23 августа), «Локомотивом» (22 августа) и рижским «Динамо» (25 августа).
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