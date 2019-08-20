«Сочи» потерпел первое поражение в межсезонье В товарищеском матче на сборах в Чехии «Сочи» в овертайме проиграл местной «Энергии» – 1:2.

Загрузка... Единственную шайбу в составе российского клуба забросил Шон Коллинз. Отметим, что это поражение стало для южан первым в межсезонье. До этого «Сочи» пять матчей подряд.