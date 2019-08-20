Рижское «Динамо» забросило три безответных шайбы «Автомобилисту» В матче Кубка Латвийской железной дороги рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист» – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

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Дубль в составе победителей оформил Картер Эштон, а Бен Маршалл сделал две голевых передачи.

В следующем туре «Динамо» встретится с «Локомотивом», а «Автомобилист» с «Ак Барсом».