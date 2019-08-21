«Сибирь» обменяла права на Яшкина в «Динамо» «Сибирь» получила денежную компенсацию.

Права на форварда Дмитрия Яшкина в КХЛ перешли к московскому «Динамо» в результате обмена с «Сибирью», сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

На драфте КХЛ 2010 года «Сибирь» выбрала Яшкина под общим первым номером. При этом в КХЛ чешский нападающий не играл.

Воспитанник «Всетина» в 2012 году отправился в Северную Америку, где сначала выступал за QMJHL (Главная юниорская лига Квебека) за «Монктон Уайлдкэтс», после чего провел пять лет в системе «Сент-Луиса». А в прошлом сезоне 26-летний форвард играл в «Вашингтоне». Всего на его счету 69 (27+42) очков в 303 матчах. Нынешним летом он стал неограниченно свободным агентом.

За права на Яшкина «Сибирь» получила денежную компенсацию.