«Динамо» объявило о подписании Яшкина - Советский спорт
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22 августа 2019 13:42ХоккейЛипкин Антон

«Динамо» объявило о подписании Яшкина

Предыдущий сезон чех провел в «Вашингтоне».

Форвард Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 26-летнего чеха с бело-голубыми рассчитан на один год.

Сын бывшего защитника «Химика» Алексея Яшкина является воспитанником «Всетина». В 2012 году после двух сезонов в пражской «Славии» он уехал в Северную Америку, где сначала выступал в QMJHL (Главная юниорская лига Квебека) за «Монктон Уайлдкэтс». После этого Яшкин провел пять лет в системе «Сент-Луиса», а в прошлом сезоне играл в «Вашингтоне». Всего на его счету 303 матча в НХЛ, в которых он набрал 69 (27+42) очков при показателе полезности «+12» и 88 минутах штрафа.

В составе сборной Чехии Яшкин принял участие в Кубке мира 2016 года и двух последних (2018, 2019) чемпионатах мира.

Добавим, что накануне «Динамо» получило права на Яшкина в результате обмена с «Сибирью», которая выбрала игрока под первым номером на драфте 2010 года.

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