Олег Знарок: Это никакая не акция, что Черчесов пришел Главный тренер «Спартака» Олег Знарок заявил, что дружит с наставником сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

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- Это никакая не акция, что Черчесов пришел. Мы с ним друзья, созваниваемся, переписываемся, бывает. Мы еще перед футбольным чемпионатом мира начали дружить, - приводит слова Знарка «РИА Новости».

Напомним, что Черчесов посетил раздевалку хоккейного «Спартака» перед матчем с ЦСКА на Кубок мэра Москвы.