«Салават Юлаев представил альтернативную форму черного цвета В Уфе презентовали формы на новый сезон.

«Салават Юлаев» представил комплекты формы, в которой команда проведет предстоящий сезон.

Домашняя и гостевая формы выполнены в традиционных цветах – зеленом и белом. При этом в новом сезоне у клуба будет и альтернативная форма черного цвета.

«В этом сезоне хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжает экспериментировать с дизайном альтернативной формы – это черный цвет с монохромными элементами», – говорится в сообщении в официальном инстаграме клуба.

«Салават Юлаев» планирует провести в новой форме несколько матчей. Отметим, что в честь 100-летия Башкортостана флаг республики изображен на плечах на каждом варианте формы.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.