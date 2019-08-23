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23 августа 2019 09:46ХоккейЛипкин Антон

«Салават Юлаев представил альтернативную форму черного цвета

В Уфе презентовали формы на новый сезон.

«Салават Юлаев» представил комплекты формы, в которой команда проведет предстоящий сезон.

Домашняя и гостевая формы выполнены в традиционных цветах – зеленом и белом. При этом в новом сезоне у клуба будет и альтернативная форма черного цвета.

«В этом сезоне хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжает экспериментировать с дизайном альтернативной формы – это черный цвет с монохромными элементами», – говорится в сообщении в официальном инстаграме клуба.

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В рамках Дня Болельщика #HCSalavat презентовал новые джерси на 12-й сезон @khl 🔥 Основная домашняя, традиционно зеленая форма и выездная белая. В этом году наша республика отмечает очень важную и большую дату - 100-летие Республики Башкортостан! По случаю такого важного юбилея на плечах размещен флаг Республики Башкортостан, который выделен позолоченной каёмкой, так же как и ворот, вместе с нижним краем джерси. На предплечье размещены дублирующий номер и название города команды на русском и на башкирском языках – Уфа. В центре логотип клуба и цветок курая - на цифрах номера на спине и на флаге на плечах. Шрифт не претерпел особых изменений. В прошлом сезоне мы запустили альтернативную форму с необычным дизайном - глитч, который многим пришелся по вкусу. В это сезоне хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжает экспериментировать с дизайном альтернативной формы - это черный цвет с монохромными элементами. В планах клуба сыграть в этой форме несколько игр в сезоне, и конечно же, с начала сезона джерси с альтернативным дизайном можно будет приобрести в магазинах фирменной атрибутики хоккейного клуба «Салават Юлаев», которые находятся на «Уфа-Арене» и в торгово-развлекательном центре Мега! 📸@flash_gun

Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)

«Салават Юлаев» планирует провести в новой форме несколько матчей. Отметим, что в честь 100-летия Башкортостана флаг республики изображен на плечах на каждом варианте формы.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.

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