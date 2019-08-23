Дмитрий Яшкин о переходе в «Динамо»: Это было сложное решение, я полностью поменял судьбу

Форвард Дмитрий Яшкин высказался о том, почему решил продолжить карьеру в московском «Динамо».
«Было мало предложений в НХЛ, поэтому пришлось смотреть варианты здесь, – приводит «Р-Спорт» слова 26-летнего чеха. – Я рад, что стал игроком «Динамо», хотелось играть в Москве.
Конечно, это было сложное решение, получается, я полностью поменял судьбу, жизнь, но жалеть я не собираюсь – это хороший шанс для меня».
Напомним, Яшкин провел пять лет в системе «Сент-Луиса», а в прошлом сезоне играл в «Вашингтоне». Всего на его счету 303 матча в НХЛ, в которых он набрал 69 (27+42) очков при показателе полезности «+12» и 88 минутах штрафа.
Контракт Яшкина с «Динамо» рассчитан на один сезон.
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