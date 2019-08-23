Дмитрий Яшкин о переходе в «Динамо»: Это было сложное решение, я полностью поменял судьбу Яшкин проведет нынешний сезон в московском «Динамо».

Форвард Дмитрий Яшкин высказался о том, почему решил продолжить карьеру в московском «Динамо».

«Было мало предложений в НХЛ, поэтому пришлось смотреть варианты здесь, – приводит «Р-Спорт» слова 26-летнего чеха. – Я рад, что стал игроком «Динамо», хотелось играть в Москве.

Конечно, это было сложное решение, получается, я полностью поменял судьбу, жизнь, но жалеть я не собираюсь – это хороший шанс для меня».

Напомним, Яшкин провел пять лет в системе «Сент-Луиса», а в прошлом сезоне играл в «Вашингтоне». Всего на его счету 303 матча в НХЛ, в которых он набрал 69 (27+42) очков при показателе полезности «+12» и 88 минутах штрафа.

Контракт Яшкина с «Динамо» рассчитан на один сезон.